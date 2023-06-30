انت الان تتابع لافروف في مؤتمر صحفي: واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة له اليوم الجمعة: إن واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول، وإن الغرب يسعى لمنع روسيا من الظهور كمركز مستقل في عالم متعدد الأقطاب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب؛ مشيرًا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

وأضاف لافروف أنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة من قِبَل الدول ومن قِبَل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى التوسع في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير الروسي "إذا كان لدى أي شخص في الغرب شكوك حول استقرار روسيا؛ فهذه مشكلته"، وأشار إلى أن روسيا غير مُلزَمة بشرح الأحداث في روسيا أو تقديم ضمانات.

وتابع لافروف: "روسيا ظهرت دائمًا أقوى وأكثر مرونة في مواجهة الصعوبات".

وأضاف: نقلنا إلى ممثلة الأمم المتحدة كمية كبيرة من المواد التي نتمنى ألا تهمل، ونتمنى أن تأخذ الأمم المتحدة بهذه الوثائق فيما يخص جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف: أثناء التمرد المسلح، اعترف بعض المسؤولين في الغرب بحربهم الصريحة ضدنا، واعترفوا بأنهم "على الطريق الصحيح" بتمويلهم أوكرانيا. نحن نشكر "قلقهم"، ومتأكدون من أننا على الطريق الصحيح.

وتابع: نحن لسنا ملزمين بشرح وتقديم أي تعهدات (حول قضية تمرد فاغنر). نحن نعمل بشفافية، وقد تَحَدّث الرئيس عن هذه القضية، وجميع القوى السياسية تحدثوا عن ذلك.