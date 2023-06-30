المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي: أجواء نقية ترافق الحجاج لأداء طواف الوداع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 10:18 صباحاً

أكّد المركزُ الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، نقاءَ الأجواء التي ترافق ضيوف الرحمن من مشعر منى لأداء طواف الوداع. وقال المركز عبر حسابه في تويتر: أجواء نقية ترافق ضيوف الرحمن من مشعر منى لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في الحرم المكي. وكان قد بيّن المتحدثُ باسم المركز في وقت سابق، جاهزيةَ رعاية العملاء عبر رقم البلاغات البيئية 988 للتعامل مع أي حالات بيئية قد تعكّر صفوَ أو سلامة الحجاج، لا سمح الله.

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