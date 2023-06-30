انت الان تتابع القصيم.. إزالة 9 مسالخ عشوائية في بريدة وتطبيق الغرامات بحقّ المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أزالت أمانة منطقة القصيم 9 مسالخ عشوائية بمدينة بريدة، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين, وذلك بعد حملة ميدانية مكثّفة نفذتها الإدارة العامة للنظافة، وإدارة العمليات والطوارئ، جرى رصدها من خلال الجولات الميدانية؛ وهي عبارة عن مسالخ عشوائية تدار من قبل عمالة سائبة، وتم على الفور مباشرة إزالة هذه المسالخ وتنظيف مواقعها بإزالة مخلفات الذبائح، وتم رفع جميع أدوات الذبح الموجودة وإزالة جميع المواقع التي تم رصدها.

وبيّنت الأمانة أنها كثفت جهودها في أعمال النظافة خلال أيام العيد، بتنظيف الحاويات وتعقيمها بعد تفريغها، وإزالة مخلفات الأضاحي من أمام المنازل، وتنظيف الموقع وتطهيره؛ وذلك لعدم انتشار الروائح والحشرات والقوارض عليها، ورفع مستوى نظافة المدينة والمحافظة عليها من التلوث وتصاعد الروائح، وأن ذلك يسهم في القضاء على التشوه البصري.

كانت هذه تفاصيل خبر القصيم.. إزالة 9 مسالخ عشوائية في بريدة وتطبيق الغرامات بحقّ المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.