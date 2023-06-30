فرنسا: اعتقال 667 شخصًا خلال أعمال الشغب

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محمد بن مسعود - الدمام - قال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي: إن 667 شخصًا في المجمل اعتقلوا خلال الليل في فرنسا، وذلك بعد اندلاع أعمال الشغب لثالث ليلة في أنحاء البلاد؛ احتجاجًا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع بحسب رويترز.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى عقد اجتماع أزمة جديد بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب في العاصمة الفرنسية.

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