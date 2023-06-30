انت الان تتابع من مختلف الجنسيات.. الكشافة يرشدون 34 ألف حاج تائه أول أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، أمس أول أيام التشريق، 34329 حاجًّا من مختلف الجنسيات، منهم 2906 حجاج أُوصِلوا إلى مقار حملاتهم، و31423 حاجًّا تم إرشادهم بالتوجيه والشرح؛ وذلك من خلال 955 طلعة.

وكانت الجمعية قد جنّدت لمهمة الإرشاد فقط ليوم العيد وأيام التشريق، ما يقارب 1500 كشاف وجوال وقائد يعملون في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول، عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.

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