"الوطني للأرصاد" ينصح الحجاج بحمل المظلة للوقاية من الشمس وقت الذروة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 10:56 صباحاً

تحت وسم #بسلام_آمنين، نصح المركز الوطني للأرصاد الحجاجَ بضرورة حمل المظلة للوقاية من أشعة الشمس وقت الذروة. ونوه المركز بأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا. ودعا المركز الحجاج إلى متابعة إرشادات الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم.

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