السديس: اهتمام ولي العهد بالتقنية الذكية ومتابعته لخدمة ضيوف الرحمن وراءَ ما تَحقق من إنجازات في موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 10:56 صباحاً

هنّأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام. وثمّن الرئيس العام أثناء تشرفه بالسلام على سموه الكريم مساء أمس بقصر منى، الإنجازات التاريخية الكبرى التي شهدها موسم حج هذا العام، والتي تَجَسّدت في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والخدمة للحجاج، وتعزيز التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية، والتي ساهمت -بفضل الله- في تسهيل أداء حجاج بيت الله للمناسك بيسر وسهولة. وأشاد الرئيس العام بمتابعة سمو ولي العهد واهتمامه واطلاعه على كافة تفاصيل جوانب خدمة ضيوف الرحمن وتعظيم التقنية الذكية؛ فضلًا عن تسخير كل الجهود لمنظومة الرئاسة والمنظومة الأمنية ووزارة الحج والعمرة وكافة شركاء النجاح والجهات الحكومية، لتقديم أفضل ما يمكن لخدمة الحرمين الشريفين. وقال الرئيس العام: إن التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ كان عاملًا رئيسيًّا لتمكين الحجاج من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة؛ داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يُديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.

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