انت الان تتابع لتجنب مزاحمة الطائفين.. وزارة الحج: خفّفوا من الأمتعة داخل الحرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 11:03 صباحاً

تحت وسم #بسلام_آمنين ، نصحت وزارةُ الحج والعمرة ضيوفَ الرحمن بالتخفيف من الأمتعة داخل المسجد الحرام. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: ضيف الرحمن، لتجنب مزاحمة الطائفين، لا تترك أمتعتك خلف الأبواب، ولا تكن سببًا في مضايقة الحجاج. وأضافت: قم بوضع أمتعتك في الأماكن المخصصة.

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