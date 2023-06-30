فرنسا.. سلطات مارسيليا تعلن وقف حركة التنقل اعتبارًا من الـ7 مساء اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات الفرنسية وقف حركة التنقل، اعتبارًا من الـ7 مساء اليوم، وقررت حظر التظاهرات اليوم، وقد أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 875 شخصًا خلال مواجهات أمس، وقد أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس ماكرون سيترأس اجتماع خلية أزمة بحضور رئيسة الوزراء لمناقشة أحداث الشغب.

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