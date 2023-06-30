شكرا لقرائتكم تفويج مثالي للحجاج في منشأة الجمرات ثاني أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة ثاني أيام التشريق، التدفق إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

خطة التفويج

وقد تمت عملية التفويج بسلاسة وسهولة، وأبدى الحجاج التزامًا كبيرًا بخطة التفويج وتنفيذ التعليمات الأمنية لضمان سهولة الحركة وعدم التكدس أو التدافع، حيث قامت الجهات المختصة بتوزع الحجاج بشكل دقيق على الأدوار، كما التزمت الحملات بخطة تنفيذية منظمة للتفويج بنسبة التزام تصل إلى 98%.

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مسارات منشأة الجمرات

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات؛ لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

طواف الوداع

من جهة أخرى أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.

وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة اتخذت إجراءات تنظيمية عدة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية؛ لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء طواف الوداع بيسر وسهولة، مؤكدًا أن المختصين بالحشود في الرئاسة على أتم الاستعداد لتفويج الحجيج لأداء الطواف ابتداءً من دخولهم عبر الأبواب المخصصة، مع توفير منظومة للإرشاد المكاني في كافة المواقع التي تقع ضمن رحلة الحاج بالمسجد الحرام للتسهيل عليهم، وتوزيع الكثافات على جميع أدوار مبنى المطاف بالتوازي لعدم حدوث ازدحام.