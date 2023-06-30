شكرا لقرائتكم حجاج بيت الله الحرام .. طبتم آمنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يعتبر الأمن والأمان في بيت الله الحرام أحد الخدمات البارزة التي تسهر عليها الجهات الأمنية على مدار العام، فيما تشهد هذه الخدمات تكثيفًا في موسم الحج من كل عام.

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ويأتي هذا مصداقًا لقوله تعالى: {فمن دخله كان آمنًا} والأمن هنا في الدار أمن في الدنيا من كل ما ينغص على الحاج رحلته وأمن في الآخرة من عذاب يوم القيامة.

خدمات الأمن والأمان

وقد وضعت الجهات المختصة خطتها على كافة المحاور، وتابعت تنفيذها بدقة متناهية في كافة المراحل على مدار موسم حج 1444هـ، وكان التواجد الأمني ملحوظًا في كافة المشاعر المقدسة، فضلًا عن الخدمات الإنسانية الجليلة التي يقدمها رجال الأمن لضيوف الرحمن في كل الأوقات.

أمن وسلامة ضيوف الرحمن

وتواصل قوات الأمن تنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال إقامتهم في مشعر منى وأداء نسكهم بالمسجد الحرام ومنشأة الجمرات، ويشمل ذلك إدارة وتنظيم حركة المشاة والحشود، وذلك في جميع الطرق التي تربط مواقع مخيمات الحجاج بمنى مع منشأة الجمرات والمسجد الحرام، وفي المطاف والمسعى وعند مداخل المسجد الحرام ومنشأة الجمرات، وحول أحواض الرمي.