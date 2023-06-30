المجلس الصحي يحدد 5 طرق للتعامل مع العوارض الصحية بعد الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - أوصى المجلس الصحي السعودي بخمس طرق للتعامل مع العوارض الصحية التي قد يتعرض لها بعض الحجاج مع انتهاء أدائهم فريضة الحج.

وأوصى المجلسُ الحاجَّ الذي يشعر بتغيرات صحية بعد الحج، بضرورة أخذ قسط كافٍ من الراحة، ثم الحرص على شرب كميات كافية من السوائل، وغسل اليدين جيداً، ثم المداومة على تغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال؛ لمنع انتقال العدوى للمخالطين، وأخيرًا مراجعة الطبيب عند الحاجة خلال ذلك.

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