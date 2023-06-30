الياباني تاكي كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني يرفض عرضًا مغريًا من الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 1:30 مساءً

كشف موقع "tuttomecato" الإيطالي عن رفض الياباني تاكي كوبو، لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، للانضمام إلى صفوفه بالموسم الجديد. وبحسب الموقع الإيطالي فإن اللاعب الياباني رفض عرضًا من الهلال بلغت قيمته نحو 160 مليون يورو، لمدة 4 مواسم، حيث يفضل أن يواصل مسيرته في سوسيداد. وذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال على استعداد لدفع قيمة الشرط الجزائي بالكامل إلى النادي الإسباني، والذي يقدر بـ60 مليون يورو. وانضم تاكي كوبو صاحب الـ22 عامًا، لنادى ريال سوسيداد في 2022، وسبق له اللعب للعديد من الأندية بالرغم من صغر سنه مثل: ريال مدريد، ريال مايوركا، فياريال، خيتافي . ونجح الهلال خلال فترة الانتقالات الحالية فى التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز قادماً من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، استعدادًا للموسم القادم.

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