4 يوليو بدء انتخابات رئاسة نادي الاتفاق

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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية عن فتح باب الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتفاق (بنظام القائمة)، وذلك خلال الفترة 4 وحتى 29 يوليو 2023م.

وكشف الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على "تويتر" أن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين سيكون لمدة 5 أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء الرابع من يوليو القادم وحتى يوم السبت الثامن من ذات الشهر.

وأوضح النادي أن فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيستمر لمدة 5 أيام أيضاً اعتباراً من يوم الأحد التاسع من يوليو وحتى يوم الخميس 13 يوليو، فيما سيكون الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة يومين، الجمعة والسبت 14-15 من الشهر ذاته.

ومن المقرر النظر في الطعون المقدمة لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 16 من يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 20 من الشهر نفسه على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 21-22 من الشهر المقبل.

فيما حددت اللجنة موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية يوم الأحد 23 يوليو على أن يكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية في اليوم التالي.

أما النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية سيكون لمدة خمسة أيام ابتداءً من 25 يوليو وحتى 29 من الشهر ذاته.

وكشفت إدارة النادي أن التقديم يكون من قبل رئيس القائمة من صباح يوم الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت موعد إغلاق باب الترشح، والذي سيكون عند الساعة التاسعة مساءً.