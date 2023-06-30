والدة الفتى الفرنسي نائل تعتبر أن مقتله برصاص شرطي له دوافع عنصرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 2:21 مساءً

أعربت والدة الفتى الفرنسي نائل، الذي أثار قتله برصاص شرطي أعمال شغب، الخميس عن اعتقادها أن الحادثة لها دوافع عنصرية. وقالت منية لقناة "فرانس 5" في أول مقابلة إعلامية معها منذ إطلاق النار: "أنا لا ألوم الشرطة، أنا ألوم شخصًا واحدًا: الشخص الذي قتل ابني". وأضافت: "لدي أصدقاء شرطيون. إنهم يدعمونني تمامًا.. وهم لا يؤيدون ما حدث". واعتبرت أن الشرطي البالغ 38 عامًا والذي وُجهت له تهمة القتل العمد، كان يمكن أن يلجأ إلى طرق أخرى للسيطرة على ابنها الذي كان يقود سيارة بلا رخصة. وقالت الأم باكية: "لم يكن مضطرًا لقتل ابني. رصاصة؟ من هذه المسافة من صدره؟ لا، لا". واعتبرت أن الشرطي "رأى وجهاً عربياً، طفلاً صغيراً، وأراد أن يقتله". وتساءلت الأم التي قالت إنها تعمل في القطاع الطبي، "حتّام سيستمر هذا؟ كم عدد الأطفال الآخرين الذين سيُقتلون على هذا النحو؟ كم من الأمهات سيجدن أنفسهن في مكاني؟".

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