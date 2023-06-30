واشنطن تسترجع مقعدها باليونسكو بعد انسحابها من المنظمة أثناء رئاسة ترامب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 2:23 مساءً

عادت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة، إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا لها. وعلى وقع تصفيق الحضور، قال رئيس المنظمة البرازيلي سانتياغو إيرازابال موراو: "تم تبني القرار". هذا، وقد أيدت 132 دولة عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة الأممية، فيما امتنعت 15 عن التصويت وعارضت عشر دول، بينها إيران وسوريا والصين، وخصوصًا روسيا.

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