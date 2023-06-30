انت الان تتابع 69 مليون سلعة تموينية تم تصعيدها إلى مشعر منى ثاني أيام التشريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 2:44 مساءً

راقبت وزارة التجارة تصعيد 69.5 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الرحمن في مشعر منى ثاني أيام التشريق، منها 37 مليون عبوة ألبان وعصائر، و14.2 مليون سلعة مخبوزات، وأكثر من 672 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17.2 مليون عبوة مياه، و336 ألف قالب ثلج. وتشرف الوزارة على ضمان الوفرة التموينية لضيوف الرحمن طوال موسم الحج، في حين تواصل فرقها الرقابية الوقوف على منافذ البيع والتحقق من توافر السلع والمنتجات الأساسية لحجاج بيت الله الحرام. بالإضافة إلى الرقابة على المنشآت التجارية والمباسط في مشعر منى والمنطقة المركزية للمسجد الحرام؛ للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.

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