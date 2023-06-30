شكرا لقرائتكم في طواف الوداع 4 إرشادات لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجهت وزارة الحج والعمرة عددًا من الإرشادات لأداء طواف الوداع في يسر وسهولة بدون التسبب في مضايقة الحجاج أو التسبب في الزحام.

حكم طواف الوداع

وقالت الوزارة: إن طواف الوداع واجب قبل مغادرة مكة مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ينفِرنَّ أحدٌ منكم حتَّى يكونَ آخرَ عهدِه الطَّوافُ بالبيتِ”.

قد يهمّك أيضاً

وأوضحت أن هناك عدة إرشادات يجب التقيد بها منها ما يلي:

التزام جدول التفويج المقترح للمجموعة.

الترتيب وعدم مزاحمة الآخرين أو التدافع.

الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام.

اتباع تعليمات رجال الأمن.

تدفق المتعجلين

وتوافد آلاف الحجاج المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.