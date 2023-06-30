موعد نزول الدفعة القادمة من حساب المواطن

الرياض - محمد الوسيري - توزيع الدعم

وفي وقت سابق ذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريال.

أرباب الأسر المستفيدين

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.