"إغاثي الملك سلمان" يوزع 719 أضحية بإدلب وجرابلس في سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 3:53 مساءً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 719 أضحية في تجمّع مخيمات الكمونة بمنطقة إدلب وعدد من المخيمات في منطقة جرابلس بمحافظة حلب، استفاد منها 43.140 فرداً. جاء ذلك ضمن مشروع (أضحيتكم فرحة) المنفذ في شمال غرب الجمهورية العربية السورية للعام 1444هـ. يُذكر أن مشروع (أضحيتكم فرحة) في سوريا ممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، ويستهدف مناطق إدلب وجرابلس والغندورة وتل أبيض ورأس العين والراعي والباب وجنديرس وعفرين وأعزاز وصوران، بعدد 1.800 أضحية ويستفيد منه 18.000 أسرة من الأسر المتضررة من الزلزال هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.

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