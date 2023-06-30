الفيحاء يعين لاعب الاتحاد فهد الأنصاري مديراً تنفيذياً لكرة القدم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 4:02 مساءً

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات التوقيع مع الكابتن فهد إبراهيم الأنصاري، مديراً تنفيذياً لكرة القدم. حيث جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بمقر النادي، بحضور رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي. الأنصاري نجم المنتخب الكويتي السابق، يمتلك مسيرة رياضية حافلة مع نادي القادسية الكويتي، كما خاض العديد من التجارب الاحترافية في الدوري السعودي مع ناديي الاتحاد والفيصلي، وفي الدوري القطري مع نادي الوكرة، حيث اعتزل لعب كرة القدم عام 2022م.

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