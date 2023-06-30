انت الان تتابع منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي.. نائب المفتي يرفع التهنئة للقيادة بنجاح موسم حج 1444هــ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
30 يونيو, 2023, 4:24 مساءً
رفع نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية، المشرف العام على مكتب سماحة المفتي، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــــ حفظهما الله ـــــ بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام1444هــــ، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم وأن يجزي قيادتنا خير الجزاء وأوفاه.
وقال نائب المفتي في تصريح صحفي، تزامنًا مع انتهاء موسم الحج وتحقيق نجاح لأعماله إن النجاح الذي تحقق في موسم الحج يأتي امتدادًا لما تحقق عبر مسيرة هذه الدولة المباركة، وتجسيدًا لحجم الدعم الذي تبذله القيادة الرشيدة لكل ما يساهم في التيسير على ضيوف الرحمن، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
وأشاد بالنقلة الكبيرة التي شهدتها الخدمات التي قدمتها مختلف قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتوفير أحدث التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة،2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة".
ودعا نائب المفتي المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يرزقهما الأجر والمثوبة على ما يقدمانه للإسلام والمسلمين من خدمات وأعمال جليلة، كما سأل الله أن يديم على المملكة عزها وتقدمها وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.
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