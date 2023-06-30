انت الان تتابع استفادت منها 546 أسرة.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 273 أضحية في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 4:44 مساءً

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 273 أضحية في محافظة عدن، استفادت منها 546 أسرة بواقع 3.822 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا. ويستهدف المشروع أربع محافظات "عدن ومأرب وحضرموت والمهرة"، بعدد 1.820 أضحية ويستفيد منه 3.640 أسرة من النازحين وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والأسر الأكثر حاجة في المجتمع المضيف. ويأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية المتنوعة الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم، إلى جانب إدخال البهجة والسرور عليهم خلال أيام العيد. من ناحية أخرى، واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة اليمنية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. واستقبل المركز خلال شهر مايو 2023م، 143 مريضًا من بينهم 44 مريضًا حصلوا على 398 جلسة غسيل كلوي مجدولة و6 جلسات إسعافية، بينما تلقى 99 مريضًا خدمات المعاينة و الفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، حيث بلغت نسبة الذكور 60%، ونسبة الإناث 40%، بينما شكلت نسبة النازحين 17%، والمقيمين 82%، وشكلت نسبة اللاجئين 1%. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر استفادت منها 546 أسرة.. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 273 أضحية في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.