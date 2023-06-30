خلال الساعات القادمة.. طقس صحو على الطرق المؤدية من مكة إلى المدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على الطرق المؤدية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة مع وجود بعض الرياح النشطة والأتربة المثارة.

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في المدينة المنورة 41 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 21 كم/ ساعة.

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