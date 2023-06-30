انت الان تتابع رحيل كوادرادو من يوفنتوس يفتح الطريق أمامه للانضمام للدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن يوفنتوس سابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مغادرة لاعبه الدولي الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو، بعدما دافع عن ألوان "البيانكونيري" لثمانية مواسم.

ونشر يوفنتوس على موقعه على الإنترنت، في اليوم الأخير من عقد الدولي الكولومبي البالغ من العمر 35 عامًا: "شكرًا لك بانيتا، لقد كانت ثمانية مواسم غنية، مميزة ولا تُنسى".

وانضم كوادرادو، الذي يلعب كمدافع وجناح ولاعب وسط أيمن، إلى صفوف يوفنتوس في عام 2015 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، حيث توج بأحد عشر لقبًا مع "السيدة العجوز"، من بينها خمسة ألقاب في الدوري (2016 و2017 و2018 و2019 و2020)، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الكأس المحلية (2016 و2017 و2018 و2021).

وبرحيله عن صفوف يوفنتوس بات طريق كوادرادو مفتوحًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث ربطته تقارير خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى عدة أندية بينها النصر والاتحاد.