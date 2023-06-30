أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج وينوه بحجم جهود الجهات المشاركة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 6:40 مساءً

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ. جاء ذلك في برقيتين رفعهما أعرب فيهما باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام ١٤٤٤هـ، وما تحقق من تيسير وتميز في حج هذا العام في سائر مراحل المناسك، وفق تنظيم دقيق وتوفير لتقنيات عالية المستوى، وإدارة هذه الحشود الكبيرة من ضيوف الرحمن بيسر وسهولة، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة. وأضاف أن شرف خدمة ضيوف الرحمن الذي منّ الله به على هذه البلاد المباركة -أعزها الله- مصدر فخر واعتزاز، ويجسد ذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، وتوفير أفضل الخدمات وأحدث التجهيزات، وتسخير سائر الطاقات البشرية والمادية والتقنية للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفق تنظيم دقيق. وسأل أمير المنطقة الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويعز بهم دينه وينصرهم بنصره، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

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