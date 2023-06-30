انت الان تتابع اتحاد القدم يعتمد اللاعبين المحترفين لأندية دوري الدرجة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 6:49 مساءً

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح لأندية دوري الدرجة الثالثة بتسجيل لاعبين محترفين سعوديين من دون حد أقصى، وبتسجيل "2" لاعبين محترفين غير سعوديين ولاعب واحد محترف من المواليد على أن يكون مواليد 2000 فما فوق، وذلك ابتداءً من الموسم الرياضي 2023-2024. وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بناءً على التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع أندية دوري الدرجة الثالثة والذي عقد يوم الاثنين 26 يونيو الجاري. كما وافق المجلس على تعديل فترات تسجيل اللاعبين لأندية دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2023-2024، لتكون الفترة الصيفية بدءًا من 1 يوليو وحتى 20 سبتمبر، على أن تبدأ الفترة الشتوية من 1 يناير 2024 وحتى 30 من الشهر ذاته. يُذكر أن موسم 2023-2024 من دوري الدرجة الثالثة سينطلق يوم 3 نوفمبر المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يعتمد اللاعبين المحترفين لأندية دوري الدرجة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.