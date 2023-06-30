انت الان تتابع "الحصيني": يوم 8 صفر القادم أول أيام نجم سهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 7:15 مساءً

أكد الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن يوم 8 صفر 1445هـ الذي يوافق 24 أغسطس 2023م هو أول أيام سهيل. وأضاف: "النجم الأول من سهيل من فصل الصيف في الغالب يتحسن الجو في الليل وأحيانًا يأتي فيه حر أشد مما قبله نهارًا". ‏وتابع موضحًا أن "النجم الثاني" من سهيل بدايته 21 صفر 1445هـ، الموافق 6 سبتمبر؛ وهي بداية فصل الخريف حسابيًا عند العرب، والوسم سيكون في أول ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 16 أكتوبر، بينما ستكون المربعانية في 23 جمادى الأولى 1445هـ، الموافق 7 ديسمبر 2023م.

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