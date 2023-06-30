إدارة الفيحاء تنهي عقد اللاعبين علي الزقعان وفيصل مسرحي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 7:56 مساءً

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء إنهاء عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن علي الزقعان، ومنحه مخالصة مالية نهائية بالتراضي بين الطرفين. كما أنهت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم الكابتن فيصل مسرحي، ومنحه مخالصة مالية نهائية بالتراضي بين الطرفين. وقدم مجلس إدارة النادي شكره للاعبين على جهودهما المبذولة خلال تمثيلهما للفريق، متمنين لهما التوفيق في مسيرتهما العملية.

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