مكة.. عملية الأربع ساعات تنقذ حياة حاج جزائري من انفجار المرارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 8:13 مساءً

تمكن فريق جراحي من مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من إنقاذ حياة حاج جزائري في العقد السادس من العمر قدم لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444 هـ بعد تعرضه لانفجار في المرارة نتيجة التهاب حاد وغرغرينا في المرارة. وبينت وزارة الصحة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من آلام حادة في البطن من الناحية العلوية اليمنى ومستمرة منذ ثلاثة أيام، مع ارتفاع بدرجة حرارته ومعاناته من الغثيان، وبعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة والفحص السريري تبين وجود انفجار بالمرارة مع تجمع صديدي داخل البطن. وأضافت الوزارة أنه تم على الفور استدعاء فريق الجراحة وإحالة المريض إلى غرفة العمليات لاستئصال المرارة بالمنظار، ونظراً لوجود التصاقات شديدة وغرغرينا في جدار المرارة استدعى تحويل العملية إلى الشق الجراحي وتم خلالها استئصال المرارة في عملية استمرت أربع ساعات، ومن ثم جرى متابعة الحالة بقسم الجراحة ومازال المريض تحت الرعاية الطبية.

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