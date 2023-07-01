انت الان تتابع أمين الطائف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويشيد بمنظومة الخدمات المتكاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع أمين محافظة الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي خالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

وبين المهندس الرحيلي أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات ضخمة مدعومة بأحدث التقنيات منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتوفير التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة،2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة" من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك في استمرار للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

ونوه الرحيلي بالجهود من مختلف القطاعات الخدمية ومنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي نفذت خطة متكاملة للحفاظ على الصحة العامة للحجيج، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتشغيل وصيانة المشروعات التي أنشئت لخدمة ضيوف الرحمن، بجانب إقامة العديد من مشروعات الطرق والجسور وأعمال التشجير والإنارة وخدمات النظافة والتخلص الآمن من النفايات مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج مما أسهم في تقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.