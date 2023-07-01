انت الان تتابع "أمانة المدينة المنورة" تُجند أكثر من 9900 من كوادرها و800 معدة لاستقبال الحجاج في موسم ما بعد الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 8:39 مساءً

جنّدت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 9900 من كوادرها البشرية، إضافة إلى تجهيز أسطول متكامل من المعدات والآليات التي تُقدر بأكثر من 800 آلة ومعدة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين بعد أن منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - لبذل أقصى الطاقات، وتوفير جميع الخدمات البلدية لأهالي وزوار المدينة المنورة. وذكرت "الأمانة" أنها تسعى بذلك إلى رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية، على مدار الساعة لتنفيذ الرقابة والارتقاء بجودة وسلامة الأغذية، من خلال الرقابة على الأسواق والمراكز التجارية، والمقاهي والمطاعم ومطابخ الإعاشة، إلى جانب متابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة، وتنظيم الأسواق ومتابعة الباعة الجائلين، فضلاً عن رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي من خلال العمل المستمر لأعمال التنظيف والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة، ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي من حالات الطوارئ. وبينت أمانة منطقة المدينة المنورة أن الخطة تهدف إلى مواصلة العمل في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالجوامع والمساجد والأحياء السكنية والأسواق ومواقع تنفيذ الفعاليات، داعية السكان إلى الإبلاغ عن رصد أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو الإبلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية.

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