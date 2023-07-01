"الهلال" يجري مرانه الأخير قبل المغادرة إلى "النمسا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 8:47 مساءً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباته؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023/2024م. تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والبدنية، وقسم المدرب "عبداللطيف الحسيني" الفريق إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة تدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة، تلاها تدريبات لياقية بالكرة ويجري الفريق مساء يوم الغد مرانه الأخير بمقر النادي؛ وذلك قبل المغادرة إلى "النمسا" ظهر يوم الأحد.

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