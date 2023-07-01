النصر والهلال يرغبان في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 8:52 مساءً

كشف الصحفي "جيمس بينج" عن دخول النصر في بحث عن اسم بديل بعد احتمالية فشل صفقة حكيم زياش، حيث وقع اختياره على البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports" فإن النصر يأمل في أن يكون وجود رونالدو، حافزًا مهمًا في إقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق، في ظل رغبة الهلال أيضًا في التعاقد مع اللاعب. وكانت تقارير صحفية ذكرت، أن مفاوضات النصر مع المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي قد توقفت في الوقت الحالي، للاختلاف على أحد بنود العقد، وأخرى قالت إنه لم يجتز الفحص الطبي. وانضم برناردو سيلفا البالغ من العمر 28 عامًا، إلى نادي مانشستر سيتي، في 2019، كما لعب سابقًا لكل من بنفيكا، موناكو، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2015.

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