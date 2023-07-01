انت الان تتابع "الزايدي": استهدفنا في الحج أكثر من 25 ألف زيارة للمطابخ ولدينا 300 مراقب داخل مكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 9:10 مساءً

استعرض وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، جهود أمانة العاصمة المقدسة في الرقابة على منظومة الإعاشة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ. وقال "الزايدي": "ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة القيام بالرقابة على الإعاشة ابتداء من مطابخ العاصمة المقدسة إلى أن يصل إلى الحاج في المشاعر المقدسة: منى، مزدلفة، عرفة، ودورة الرقابة على الإعاشة تبدأ من بداية التحضير للوجبات، والإشراف عليها بشكل كامل والتأكد من سلامة الغذاء ومراحل نقله إلى المشاعر المقدسة، دورة كاملة تبدأ بالرقابة على المطبخ الأساسي ومتابعة وسائل النقل والتأكد من استيفائها للاشتراطات المطلوبة لتصل إلى المطابخ داخل المشاعر، ومن ثم الإشراف عليها داخل تلك المطابخ سواءً التسخين أو الوجبات السريعة أو الوجبات مسبقة التجهيز يتم التأكد منها حرصاً على سلامة الحجاج؛ وتقديم وجبات سليمة لهم". وأضاف: "استهدفنا في هذا الموسم أكثر من 25 ألف زيارة على هذه المطابخ، ولدينا 300 مراقب داخل مكة والمشاعر المقدسة دورهم هو الرقابة على سلامة الغذاء وسلامة ما يقدّم لضيوف الرحمن".

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