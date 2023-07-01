أمين جازان: نجاح موسم الحج تحقق بفضل تضافر جهود أبناء الوطن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 9:19 مساءً

رفع أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني باسمه ونيابة عن منسوبي الأمانة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ . وقال المهندس الغزواني إن العالم شاهد التنظيم والتفاني الذي تقوم به المملكة لراحة وسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام من خلال المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة كل عام وما تقدمه قطاعات الدولة من خلال منظومة متكاملة لاستتباب الأمن ونشر للطمأنينة أسهمت في تأدية الحجاج مناسكهم بكل يسر وسهولة منذ وصولهم أراضي المملكة إلى أن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين. وبيّن أمين جازان أنَّ ما تحقق من نجاح باهر للحج في موسمه الحالي يأتي امتدادًا للنجاحات المتتالية التي حققتها المملكة على سائر الأصعدة، منوهًا بتضافر جهود أبناء الوطن المخلصين في مختلف القطاعات الأمنية والخدمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وأكد الغزواني أنه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وأبنائه الملوك رحمهم الله إلى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - ونحن نشهد مشروعات عملاقة ومستمرة في سبيل راحة وأمن ضيوف الرحمن، التي تكللت بحمد الله ثم بالمتابعة الحثيثة والدائمة لولاة الأمر في النجاحات التي شهدناها في حج هذا العام.

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