الحارس المغربي ياسين بونو على رادار نادي النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 9:59 مساءً

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، أصبح على رادار نادي النصر السعودي. وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن النصر الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى إلى التعاقد مع الدولي المغربي بديلاً للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض إلى إصابة خطيرة في الموسم الماضي. وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني، لا يعارض فكرة رحيل بونو (32 عامًا)، ولكن يجب أن يتجاوز العرض 20 مليون يورو. وأضافت أن ناديًا عربيًا آخر لم تسمه وعددًا من الأندية الأوروبية تقدمت بعروض للتعاقد مع بونو، لكنها لم ترق لتطلعات النادي الأندلسي. وتألق بونو خلال الموسم الماضي إذ كان جزءًا من تشكيلة المغرب التي سطرت التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 بقطر في إنجاز لا سابق له لمنتخب عربي أو إفريقي. كما أسهم في فوز الفريق الأندلسي بالدوري الأوروبي للمرة السابعة، بعد تغلبه على روما في النهائي بركلات الترجيح ليعزز رقمه القياسي كأنجح فرق المسابقة.

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