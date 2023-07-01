انت الان تتابع النصر يفكر بالاستغناء عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 يونيو, 2023, 10:12 مساءً

كشفت تقارير صحفية أن الفحوص الطبية التي أجراها الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي النصر السعودي أكدت تعرضه إلى كسر مضاعف في اليد اليمنى وحاجته إلى إجراء عملية جراحية والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي. وذكرت أن نادي النصر يفكر جديًا في الاستغناء وبشكل نهائي عن الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والبحث عن بديل لا يقل نجومية وإمكانات عنه. وانضم أوسبينا إلى النصر في صيف 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة سنتين، وخاض الحارس الكولومبي 14 مباراة رسمية، مع النصر، استقبل خلالها 6 أهداف فقط، مع حفاظه على نظافة شباكه 9 مرات.

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