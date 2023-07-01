وفاة الشاعر "محمد الدحيمي" بعد معاناة مع المرض

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاعر "محمد الدحيمي"، مساء أمس الجمعة في مدينة الرياض بعد معاناة مع المرض تغمده الله بواسع رحمته. وسيُصلى عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الراجحي.

‏وعُرف الشاعر محمد الدحيمي رحمه الله بقوة شاعريته، وجزالة شعره على الرغم من قلة ظهوره الإعلامي، واشتهر بقصيدته الشهيرة "تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل".

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