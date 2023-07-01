‫"الصحة" تواكب جهود منسوبيها الميدانية في الحج بـ"رسائل توعوية" وخدمات متنوّعة عبر وسائل التواصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 7:17 صباحاً

واكبت "الصحة" الجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبوها، في الميدان خلال موسم حج هذا العام، وخدمات منشآتها الصحية المتعدّدة داخل المشاعر المقدّسة، ببث رسائل توعوية مكثّفة، بلغات عدة تستهدف من خلالها توعية الحجاج وتحذيرهم من المخاطر الصحية المحتملة، خاصة حالات الاجهاد الحراري وضربات الشمس. وسخّرت "الصحة" منصّاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، لبثّ الرسائل التوعوية والارشادات الصحية عبر تصاميم مرئية ومقروءة أنتجتها "الصحة"، وترجمتها بلغات عدة لإيصالها إلى أكبر عددٍ من ضيوف الرحمن. ومن الإرشادات التي كثّفت "الصحة" نشرها على نطاقٍ واسع، نصائح الإكثار من شرب السوائل، والابتعاد عن الاجهاد، وأهمية الوقاية من أشعة الشمس المباشرة؛ لتجنُّب حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. هذه الرسائل التوعوية التي بثّتها "الصحة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي سجّلت نسبة تداول ومشاهدة عالية، ولاقت تفاعلاً كبيراً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ضمن الخدمات التي قدّمتها "الصحة" عبر منصّاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دليلٌ إلكتروني يوضّح مواقع المنشآت الصحية في مشعر منى؛ لإرشاد الحجاج إلى أقرب منشأة صحية، إضافة إلى دليل مواقع الصيدليات والعيادات الخاصة بالمشاعر، وأرقام وإحصائيات للخدمات التي قدّمتها المنشآت الصحية خلال موسم الحج، وغيرها من الخدمات.

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