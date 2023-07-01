انت الان تتابع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنّئ القيادة بنجاح موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رفع الرئيسُ العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تهنئتَه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ.

وأشاد الدكتور السند بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا، حفظها الله، في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، مبينًا أن هذا النجاح يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحقّقها بلادنا المباركة في كل عام، حتى أصبحت خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والقيام على شؤونهم من أعظم مناقب هذه الدولة المباركة.

ووجه الدكتورُ السند تهنئتَه للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، كما هنأ الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وجميع اللجان والقطاعات المشاركة في الحج بهذا النجاح الكبير.

راجيًا من الله عز وجل أن يجعل ما قُدِّم ويقدم في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، حفظهما الله.