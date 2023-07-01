انت الان تتابع بين 46 و18 مئوية.. أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 8:22 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 46 مئوية، فيما سجلت أبها والباحة 18 درجة. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والخرج 46 درجة مئوية، والرياض والدمام والصمان والتنهات ووادي الدواسر وحفر الباطن والدهناء 45 مئوية، وكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة والدوادمي وشرورة وعرفات ومزدلفة 44 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 مئوية، وطريف والقريات 20 مئوية. وسجّلت أبها والباحة وجازان والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85% و80%.

كانت هذه تفاصيل خبر بين 46 و18 مئوية.. أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.