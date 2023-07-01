انت الان تتابع لماذا تنشط رياح البوارح من الشمال إلى الجنوب؟.. "المسند" يفسّر ويوضّح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 8:32 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن الضغط الجوي يعد من أهم عناصر الطقس المؤثرة في أجواء المملكة. وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن آثار الضغط الجوي غير المباشرة تُرى عبر تحريك الرياح من منطقة الضغط المرتفع إلى منطقة الضغط المنخفض؛ إذ إن المحرّك للرياح بشكلٍ عام، هي الفروقات في قيم الضغط الجوي من مكانٍ إلى آخر ما بين منخفضٍ ومرتفع. وأضاف: "كلما زادت الفروق بينهما تعاظم انحدار الضغط الجوي، ومن ثم زادت سرعة الرياح، وهذا ما يفسّر نشاط رياح البوارح من الشمال (مرتفع جوي) إلى الجنوب (منخفض جوي)".

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا تنشط رياح البوارح من الشمال إلى الجنوب؟.. "المسند" يفسّر ويوضّح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.