"أمير الفوج 38" يهنّئ القيادةَ بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 8:55 صباحاً

أكد أميرُ الفوج الثامن والثلاثين بالحرس الوطني، راكان بن سعود الفرحان الأيداء؛ أن الخدمات الهائلة والتسهيلات الواسعة التي قدمتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة الدائمة والمستمرة من سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، أثمرت ولله الحمد عن نجاح كبير وباهر لموسم حج هذا العام؛ حيث برز ذلك في انسيابية حركة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة والمشاعر المقدسة، وحتى مغادرتهم بإذن الله إلى بلدانهم بعد أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة". ونوه "الأيداء" بما أولته القيادة الرشيدة من عناية فائقة، وما تمّ تقديمُه من خِدْمَاتٍ وتسهيلاتٍ وإنجازات صحية وأمنية ورعاية عظيمة للأماكن المقدسة وضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار. وهنّأ باسمه ونيابة عن ضباط وأفراد الفوج الثامن والثلاثين بنجران، القيادةَ الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، كما قدّم تهنئته لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

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