انت الان تتابع عروضٌ جاذبة وأسعارٌ مناسبة.. إقبالٌ كبيرٌ في جازان على هذه الهدايا بمناسبة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 8:57 صباحاً

تشهد منطقة جازان، إقبالاً كثيفاً على محال الورد والعطور؛ وذلك تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك. وأكّد عددٌ من أصحاب محال بيع الورد والعطور بالمنطقة، وفق "واس"، أن الكثافة الشرائية للهدايا عادة ما تكون أكثر كثافة في أيام العيد، حيث شهدت محالهم خلال هذه الفترة نشاطاً كبيراً وحركة شرائية مزدهرة، ترجع لحرص المتسوّقين على تقديم الهدايا للأقارب والأصدقاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أو لاستقبال الحجاج؛ لما تمثله باقات الورد والعطور من ارتباط بالمشاعر الإنسانية والذكريات السعيدة. وكانت المحال قد استعدت مبكراً من خلال توفير متطلبات الزبائن من الباقات المتنوّعة التي تحمل عبارات التهنئة بالعيد السعيد، حرصاً على كسب رضاهم وتلبية رغباتهم، فضلاً عن التفنن في التصميم وتنسيق الألوان وطرق العرض المميزة. ويقوم أصحاب المحال بتوفير العروض لجذب الزبائن، وتمديد أوقات العمل لكثرة اقتناء الورد، مع وفرة في المعروض ومناسبة الأسعار للجميع.

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