شكرا لقرائتكم أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطةو زخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف الموج.