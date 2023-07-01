شكرا لقرائتكم بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت إلى المدينة المنورة اليوم أولى رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج, قادمة من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هذا العام, فيما يستمر وصول ضيوف البرنامج إلى المدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري براً عبر الحافلات.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

ويستضيف البرنامج هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة, يشمل 1300 حاج من ضيوف البرنامج العام, إضافة إلى 1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين من فلسطين, وكذلك 1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين بعاصفة الحزم, و 1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم, و280 حاجاً من سوريا, و150 حاجاً من اليمن, إضافة إلى 91 حاجاً آخرين.

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ويُنظَّم البرنامج سنوياً منذ 28 عاماً, بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, استضاف خلالها أكثر من 62 ألف حاج من 140 دولة, يتم تقديم كافة الخدمات لهم بدءاً باستقبالهم عبر المنافذ الجوية والبرية للمملكة, وتقديم خدمات السكن والتنقل بين المشاعر المقدسة, وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي, قبل المغادرة إلى بلدانهم بيسر وأمان.