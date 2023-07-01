شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية برنامج الابتعاث الخارجي لحملة (الثانوية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90%.

3- الحصول على درجة (70) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية (IELTS) بدرجة لا تقل عن (5) في كل مهارة أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة.

6- إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية والشهادات.

7- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا