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شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية برنامج الابتعاث الخارجي لحملة (الثانوية)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- الحصول على شهادة الثانوية العامة (علمي) بنسبة لا تقل عن 90%.
3- الحصول على درجة (70) فأعلى في كل من اختبار القدرات والتحصيلي.
4- اجتياز المقابلة الشخصية.
5- اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية (IELTS) بدرجة لا تقل عن (5) في كل مهارة أو ما يعادلها من الاختبارات المعتمدة.
6- إرفاق نسخة محدثة من السيرة الذاتية والشهادات.
7- إرفاق نسخة من الهوية الوطنية.
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موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حاليا، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/01/08هـ الموافق 2023/07/26م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا