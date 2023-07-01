واشنطن تشكر المملكة على تعاملها مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية في جدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 10:07 صباحاً

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن شكرها للمملكة على تعاملها مع حادثة إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر" تويتر"، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ تحدث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأعرب عن شكره لتعامل المملكة العربية السعودية مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة، ودعمها المستمر لبعثاتنا الدبلوماسية. يُذكر أن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، صرّح بأنه عند الساعة (45: 6) مساء يوم الأربعاء الموافق 1444/12/10، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصّة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله. وتعرَّض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدّت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة مُلابسات الحادثة.

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