انت الان تتابع القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بذكرى يوم كندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 1 يوليو, 2023, 10:23 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لماري ماي سيمون؛ الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا. وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب كندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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